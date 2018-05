Pensioni, Boeri: le valutazioni Inps non sono politicizzate

Torino, 11 mag. - Sulle pensioni "compiamo delle valutazioni sulla base delle proposte di cui siamo a conoscenza, valutazioni che rendiamo pubbliche. Chi gioca a dire sistematicamente che le valutazioni dell'Inps o di altri istituti sono politicizzate si prende una grandissima responsabilità perchè vuol dire di fatto privare di riferimenti il confronto pubblico e chi lo dice dovrebbe dimostrare, dati alla mano, il perchè". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine della presentazione del festival dell'economia di Trento al Salone del libro.

"Il più delle volte - ha aggiunto Boeri - questo avviene perchè i politici dicono una cosa e poi ne hanno in mente un'altra completamente diversa. In campagna elettorale si è parlato di abolire la legge Fornero, poi in realtà, se si va a vedere, nelle proposte concrete non c'è l'abolizione della riforma, ma cose ben diverse".