Lega presenta pdl per istituire Giornata nazionale degli alpini

Roma, 11 mag. - "A chi indegnamente tenta di sabotare il raduno degli alpini la Lega risponde presentando una proposta di legge per istituire la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino". Lo dichiarano i deputati della Lega Jari Colla e Guglielmo Golinelli cofirmatari della proposta di legge.

"Da sempre infatti - hanno detto - il Corpo delle Penne nere si è contraddistinto per servire coraggiosamente il Paese ed essere al fianco dei cittadini in difficoltà. Oltre alle numerose imprese della seconda guerra mondiale è sotto gli occhi di tutti il fondamentale contributo fornito dopo le calamità naturali che hanno colpito l'Italia. La nostra pdl che ci auguriamo troverà un'ampia convergenza politica - hanno detto Colla e Golinelli - riconosce il 26 gennaio, data della battaglia di Nikolajewka, vinta dagli alpini, giornata nazionale della Memoria e del Sacrificio Alpino, proprio per conservare la memoria dell'eroismo dimostrato. A tal fine, ciascuna provincia o ente territoriale promuoverà cerimonie, eventi, conferenze storiche, mostre fotografiche nonché testimonianze sull'importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali, storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e partecipazione civile che incarna il corpo degli alpini. Infine, il Ministero dell'istruzione, stabilirà le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado".