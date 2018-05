Usa, spari in scuola California:arrestato ragazzo latinoamericano

New York, 11 mag. - Un ragazzo di origini latinoamericane arrestato, un'arma recuperata, una persona con una ferita al braccio in condizioni stabili. Questo l'aggiornamento dato poco fa dall'ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, dopo gli spari all'interno della Highland High School di Palmdale, in California, negli Stati Uniti.

La situazione nel campus è ora sotto controllo, così come nella scuola elementare Manzanita, dove sembrava fossero stati uditi altri spari. Palmdale è una città della contea di Los Angeles con oltre 150.000 abitanti.