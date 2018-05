Alfano: "contributo umanitario d'emergenza" per Ebola in RD Congo

Roma, 11 mag. - "Per far fronte ad un nuovo focolaio del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo - precisamente nella zona di Ikoko-Impegne nel nord-ovest del Paese - in risposta ad un appello umanitario dell`Organizzazione Mondiale della Sanità abbiamo disposto tramite la Cooperazione Italiana allo Sviluppo l`erogazione di un contributo di 300 mila euro a valere sul Fondo Bilaterale di Emergenza": lo ha annunciato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano.