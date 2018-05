Martina: nuovo Governo non smantelli reddito di inclusione

Roma, 11 mag. - Il nuovo Governo non dovrà "smantellare" il reddito di inclusione ma semmai rafforzarlo. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, a margine della visita di questo pomeriggio alla mensa di Sant'Egidio a Roma.

"Salvini - ha spiegato Martina - dice prima gli italiani? Bisogna evitare la propaganda e costruire soluzioni utili. Il punto non è chi arriva prima ma arrivare tutti insieme alla risoluzione del problema della povertà, che la crisi ha drammatizzato in questi anni. Il Reddito di inclusione sociale è la pima misura universale di contrasto alla povertà che sia mai stata realizzata in questo paese. Spero che il Governo che verrà non smantelli ciò che di buono è stato fatto. La vera sfida è fare meglio rafforzando questa misura".