Ilva, Cgil a Calenda: servono meno tweet e più trattativa -2

Roma, 11 mag. - "Buttarla in politica - sostiene Landini - è il classico modo per allontanare le proprie responsabilità. Calenda deve invece spiegare perchè non si è mai svolta una vera trattativa e quali sono le ragioni che hanno impedito di far conoscere al sindacato i termini reali della cessione dell'Ilva a Mittal".

Alla Fiom e alla Cgil "fino all'ultimo incontro di giovedì scorso è sempre interessato il merito delle soluzioni. Non abbiamo mai posto problemi rispetto alla legittimità di chi stava al tavolo del confronto, neppure dopo l'esito elettorale e nelle ore frenetiche della formazione del nuovo governo. Giovedì ad alzarsi dal tavolo è stato Calenda. E si è alzato dopo aver ascoltato le posizioni critiche di tutte le organizzazioni sindacali sul testo che ci ha consegnato".

"Noi - sottolinea il segretario confederale della Cgil - eravamo lì per trattare. Calenda invece per mettere il sindacato di fronte al 'prendere o lasciare'. Siamo i primi a conoscere le condizioni in cui versa l'Ilva, ma queste non possono giustificare il sacrificio dell'occupazione, del salario e della salute per garantire gli interessi di una multinazionale, prima ancora degli interessi dell'Italia, della sua economia e del suo lavoro".

"I tavoli ex-Alcoa e Piombino - conclude Landini - sono aperti da anni e se non fosse stato per la determinazione dei lavoratori e per la loro straordinaria tenuta, forse oggi parleremmo di fabbriche chiuse definitivamente. Attendiamo quindi che si metta una parola fine su queste vicende e che i lavoratori di queste aziende ritrovino fiducia e lavoro. I tavoli di trattativa servono a questo. I tweet fanno solo perdere tempo".