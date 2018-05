Iran, Gentiloni: accordo violato? Lo dicano organismi indipendenti

Firenze, 11 mag. - "Possiamo fare marcia indietro da quell'accordo? Si parla di questa questione un po' troppo per i suoi risvolti commerciali e finanziari. Certo che ci sono. Però, poi a stringere quell'accordo non era su Hezbollah in Libano, sulla guerra in Yemen, era per evitare l'arma nucleare in un Paese piuttosto importante in quell'area". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo al convegno `State of the Union` che si è chiuso questo pomeriggio a Firenze.

"C'è qualcuno che può sostenere che quell'accordo è stato violato? - ha aggiunto Paolo Gentiloni -. Ci sono degli organismi indipendenti che lo devono certificare. La questione non è sottovalutare gli altri pericoli, la minaccia, sono tutti temi sui quali la diplomazia europea e italiana possono e devono essere attivi, ma se incrociamo queste due cose, se pensiamo che consentendo o perfino obbligando l'Iran a costruire il nucleare militare risolviamo il problema in Yemen e con Hezbollah abbiamo una idea piuttosto semplicistica".