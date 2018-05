New York, 11 mag. - "Lui è il mio uomo preferito nella stanza". Lo ha detto Donald Trump facendo riferimento al Ceo di Fca, Sergio Marchionne, durante l'incontro con gli amministratori delegati delle aziende di auto americane alla Casa Bianca. Trump ha definito in questo modo Marchionne sostenendo che Fca vorrebbe trasferire il suo impianto del Messico in Michigan. In realtà il gruppo trasferirà la produzione di un pickup in America, continuando a mantenere aperta la fabbrica messicana.