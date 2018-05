Pensioni, Cisl: sì a modifiche legge Fornero ma con il confronto

Roma, 11 mag. - La legge Fornero sulle pensioni può essere modificata, ma la revisione va fatta attraverso un confronto con il sindacato. Lo afferma il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, secondo cui "se il futuro governo intende modificare la legge Fornero questo andrà fatto con il confronto con il sindacato, per evitare gli errori compiuti negli anni scorsi con interventi unilaterali per fare cassa sulla pelle di lavoratori e pensionati".

"Noi - sottolinea il sindacalista - intendiamo completare il percorso di revisione delle legge Fornero già avviato nei mesi scorsi, per modificare il sistema di calcolo contributivo e introducendo una pensione di garanzia per i giovani. Ben venga quindi un confronto con il nuovo governo per introdurre elementi di equità e solidarietà tra le generazioni nel sistema previdenziale, ma senza scaricare i costi di questa operazione sui cittadini, sul mondo del lavoro e sui più deboli".