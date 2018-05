Parrini: Damiano vuole che Renzi taccia, pretesa eccessiva

Roma, 11 mag. - E' una "pretesa eccessiva" chiedere a Matteo Renzi di tacere. Lo dice il senatore Pd Dario Parrini, replicando a Cesare Damiano che ha contestato l'annuncio dell'intervento di Renzi all'apertura dell'assemblea Pd del 19 maggio. "Damiano non vuole che Renzi parli all'assemblea Pd sulle cause della sconfitta. Finora lo accusava di aver parlato fuori dagli organismi e non della sconfitta. Ho capito che il problema non è dove e di cosa Renzi parli. È che si esige che taccia. Come pretesa mi pare eccessiva. E curiosa".