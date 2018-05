Anzaldi: Damiano vuole impedire a Renzi di parlare?

Roma, 11 mag. - Non si può impedire a Matteo Renzi di parlare, lo dice il deputato Pd Michele Anzaldi, replicando a Cesare Damiano che ha polemizzato con l'ex segretario. "Damiano vuole togliere a Matteo Renzi il diritto di parola nelle sedi di partito? Vuole impedire al segretario dimissionario di salutare l'assemblea nella prima convocazione dopo le sue dimissioni?".

Continua Anzaldi: "Speriamo che si tratti solo di un colpo di sole e che gli esponenti della minoranza, a partire dal candidato alle primarie Orlando, prendano le distanze da una dichiarazione così strampalata e imbarazzante, perché altrimenti saremmo di fronte ad una deriva pesantemente antidemocratica, da partito nordcoreano".

"Che discussione facciamo - prosegue Anzaldi - se si impedisce addirittura al segretario uscente di parlare? E' questa l'idea di democrazia che ha Damiano? Prima dicono che bisogna confrontarsi e poi vogliono togliere la parola a Renzi? Se non arriveranno smentite e prese di distanza saremmo di fronte all'ennesima conferma che alcuni esponenti del Pd mirano esclusivamente a fare in modo che Renzi si ritiri a vita privata, magari in esilio: lo stesso obiettivo che perseguono Salvini e Di Maio".