Ilva, Cgil a Calenda: servono meno tweet e più trattativa

Roma, 11 mag. - Meno tweet e più trattativa per risolvere la vicenda Ilva. La Cgil risponde così al "profluvio di dichiarazioni da parte del ministro dello sviluppo economico Calenda sulle diverse vicende industriali che giacciono sul suo tavolo da mesi e da anni, e che non hanno ancora trovato una definitiva soluzione. Parliamo di Ilva, delle acciaierie di Piombino e della ex-Alcoa. Partiamo da Ilva e facciamo chiarezza: servono meno tweet e più trattativa".

"È da mesi - afferma il segretario confederale Maurizio Landini - che il sindacato, unitariamente, ha chiesto modifiche sostanziali al piano di acquisizione di Arcelor Mittal, innanzitutto sul tema dell'occupazione, del trattamento economico dei lavoratori e sugli aspetti altrettanto importanti dell'ambiente e della salute".

"In realtà - sottolinea Landini - Calenda ha fatto finta di ascoltare. Ha invece in modo determinato difeso il contratto siglato da più mesi con la multinazionale e tenuto all'oscuro del sindacato, contratto che prevede di escludere dal futuro produttivo dell'Ilva 4mila lavoratori e di non garantire a quelli che rimarranno tutta l'attuale retribuzione per la durata del piano. E sul risanamento ambientale - aggiunge - tra le altre cose abbiamo chiesto il riconoscimento del danno sanitario, non ottenendo alcuna risposta".