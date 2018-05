Gentiloni:circolo vizioso se Ue chiede sacrifici a chi fa riforme

Firenze, 11 mag. - In Europa "la stagione della condivisione sembra non arrivare mai e quella del rischio finanziario è sempre presente, con questa logica facciamo fatica ad affrontare le sfide che abbiamo davanti" perchè "i paesi che hanno fatto riforme sono sempre chiamati a fare sacrifici in nome di questo rischio, non si esce da un circolo vizioso e non si fa fronte a esigenze che abbiamo nei nostri paesi di tutela di lavoro". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando a Firenze alla giornata finale del convegno The state of the Union.