Gentiloni: no ricette sovraniste, in Italia proclami illusori

Firenze, 11 mag. - "Le risposte sovraniste come ha ricordato il presidente Mattarella ieri non sono soltanto sbagliate sono anche illusorie, per questo serve l'Europa. Sappiamo che il contagio di queste illusioni è andato avanti non è solo Brexit, non è solo Visegrad è anche il risultato delle elezioni in Italia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando a Firenze al convegno The State of the Union.

Un'Italia di questo genere "sarebbe una novità con un impatto grave e pericoloso nel contesto europeo" e del resto, ha aggiunto il premier, "nell'ultima campagna elettorale ho sentito proclami illusori quanto pericolosi".