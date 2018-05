Gentiloni: prossimo governo non deragli da Ue, rotta obbligata

Firenze, 11 mag. - "Sono convinto che la maggioranza degli italiani non vuole deragliare dall'impegno europeo, confido che su questa rotta continui la navigazione dell'imminente e prossimo governo. Questa è l'Italia e chi vorrebbe portarla altrove dovrebbe fare i conti non con una bagarre politica ma con la nostra storia e la nostra identità. È una rotta obbligata, per fortuna dell'Italia siamo in Ue e per fortuna dell'Europa l'Italia c'è". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando a Firenze e chiudendo la conferenza The State of the Union.