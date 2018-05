Gentiloni: stato dell'Ue? Incerto, si fatica a fare passi avanti

Firenze, 11 mag. - "Com'è lo stato dell'Unione? Incerto. Siamo fuori dalla stagione più difficile ma la stagione della speranza è lontana, facciamo fatica a tradurre ambizioni in passi avanti concreti. La road map visionaria presente in alcuni discorsi facciamo fatica a portarla avanti". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando a Firenze al convegno "The State of the Union".

A fine giugno "ci sarà un Consiglio europeo che potrebbe rivelarsi importante, non sarà l'attuale governo a rappresentare l'Italia ma noi ci stiamo lavorando - ha aggiunto Gentiloni - e il governo italiano avrà la sfida economica, del completamento dell'unione bancaria che deve essere fatta. Ma non siamo ancora fuori dalla discussione che ha paralizzato l'Unione su questi temi da diversi anni".