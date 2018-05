Quim Torra, il futuro 131esimo presidente della Catalogna -3

Barcellona, 11 mag. - Nelle sue prime dichiarazioni dopo la candidatura Torra ha sottolineato come la Catalogna "abbia bisogno di un governo forte, dal momento che si trova davanti a una sfida monumentale: non si sta parlando solo di una crisi politica, ma anche di una crisi umanitaria, con delle persone in carcere o in esilio"; nel suo discorso di investitura chiederà di poter incontrare sia il premier spagnolo Mariano Rajoy che il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker.

Dall'opposizione sono infatti arrivate puntuali le critiche, che si riassumono nell'accusa di settarismo (da parte dei socialisti catalani) e in quella di essere una "marionetta" nelle mani di Puigdemont (da parte di Ciudadanos). In effetti, Torra occuperà formalmente la presidenza ma è probabile che la linea politica la fissino lo stesso Puigdemont (tramite un Consiglio della Repubblica in esilio) e il suo ex vice Oriol Junqueras, leader di Erc attualmente in carcere.