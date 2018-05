Quim Torra, il futuro 131esimo presidente della Catalogna -2

Barcellona, 11 mag. - Fino al 2015 inoltre diresse un importante centro culturale di Barcellona, presiedendo nello stesso anno per alcuni mesi l'organizzazione civica indipendentista Omnium Cultural (una delle promotrici del referendum del primo ottobre scorso); il suo approdo alla politica risale al dicembre scorso, quando accettò di far parte della lista allargata di Puigdemont, Junts per Catalunya.

Pur non appartenendo ad alcuna formazione politica - nel 2011 venne contattato per una candidatura anche dalla sinistra di Erc - Torra è tuttavia un deciso indipendentista: "La causa della libertà della Catalogna è giusta, la causa dell'indipendenza della Catalogna è giusta, la causa della Repubblica catalana è onorevole", aveva affermato in un intervento parlamentare nel marzo scorso.

