Assessore Bolognini inaugura residenza Polimi e 38 alloggi Aler

Milano, 11 mag. - L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità della regione Lombardia Stefano Bolognini ha partecipato all'inaugurazione a Milano della residenza universitaria Vilfredo Pareto, seguita nel primo pomeriggio a Concorrezzo (MB) dalla cerimonia per 38 nuovi alloggi ERP.

Al taglio del nastro dei nuovi appartamenti per gli universitari di via Maggianico 6, seguito da una breve visita della struttura, l'assessore ha sottolineato: "Oggi consegniamo alla cità' 232 nuovi posti letto, Milano si conferma la capitale universitaria del Paese, con quasi 200mila studenti iscritti, provenienti da tutte le regioni e da tutta Europa. Per aumentarne l'attrattività, diventa sempre più importante la capacità di offrire nuovi posti letto e servizi ".

La struttura, situata a una quindicina di minuti a piedi dal Campus Bovisa di via Lambruschini, è costituita da due edifici che ospitano camere singole e camere doppie in nuclei integrati e monolocali), destinati a studenti, dottorandi, ricercatori e 'visiting professor'. Le palazzine sono interconnesse da un unico piano terra dotato di reception e servizi comuni, quali biblioteca, sala studio, sala TV, spazio fitness e lavanderia/stireria. L'opera è costata circa 15 milioni di euro, di cui 3,4 milioni di euro provenienti da contributo regionale.

Alla cerimonia erano presenti anche il professor Emilio Faroldi, prorettore delegato del Politecnico di Milano, l'ingegner Graziano Dragoni, direttore generale del Politecnico, il professor Paolo Biscari, direttore della Scuola di Dottorato del medesimo ateneo e in rappresentanza del Comune l'assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura.

A seguire, nel pomeriggio, a Concorrezzo, in via Dante, l'assessore ha partecipato all'inaugurazione di 28 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), presenti anche il sindaco locale, il presidente e il direttore generale dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio. La struttura, edificata dall'Aler con particolare attenzione ai criteri di efficienza energetica e di isolamento acustico, è stata realizzata con il contributo di oltre 1,2 milioni di euro della Regione Lombardia. Nell'evento sono state consegnate le chiavi degli alloggi agli assegnatari secondo graduatoria, due dei quali disabili, e il parroco Don Angelo Puricelli ha benedetto il fabbricato.