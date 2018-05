Gentiloni: da crisi economica e migranti tempesta perfetta su Ue

Firenze, 11 mag. - "Lo slogan dei fautori della Brexit, quel 'riprendiamo il controllo del nostro paese', è uno slogan figlio della tempesta perfetta che si è abbattuta sull'Europa tra crisi economica e crisi migratoria che hanno prodotto una crisi di fiducia in Europa". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando a Firenze al convegno "The State of the Union".

"Abbiamo vissuto la crisi più grave del progetto europeo, dei suoi 60 anni, per il cumularsi della crisi economica e di quella migratoria: tutto questo ha prodotto una crisi di fiducia nell'Ue", ha concluso Gentiloni.