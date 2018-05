M5s, Giammanco: padre Di Battista senza vergogna, mi fa... -2

Roma, 11 mag. - In un post su Facebook, il padre di Alessandro Di Battista aveva fatto riferimento ai punti del programma da realizzare. "Credo, comunque, che oggi, la priorità - è la dichiarazione incriminata - sia quella di aiutare chi non può più andare avanti. Quindi interventi economici significativi e risolutivi. Abolizione dei vitalizi, istituzione del reddito di cittadinanza... Il conflitto di interessi che considero una peste bubbonica può aspettare qualche mese, magari il problema lo risolve il nano ladro di tasse, di sua non spontanea volontà".