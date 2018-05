Firenze, 11 mag. - "Non ci dimentichiamo il fatto che in Ue di fronte al rischio economico i Paesi in difficoltà economica sono stati dipinti come gaudenti spreconi" ma è proprio in questi Paesi che "lo sforzo di riforme è stato molto consistente. Se parliamo degli ultimi dieci anni questi paesi sono Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Grecia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando a Firenze al convegno "The State of the Union".