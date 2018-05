Il 15 maggio seduta consiglio regionale lombardo su autonomia

Milano, 11 mag. - Una seduta dedicata al tema dell`autonomia è stata convocata dal presidente Alessandro Fermi per martedì 15 maggio, quando in Consiglio regionale della Lombardia si terrà il dibattito sullo stato di attuazione dell`iniziativa avviata per l`attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell`art.116 terzo comma della Costituzione.

"La richiesta e l`ottenimento di maggiori forme di autonomia sono la priorità e il tratto principale che dovrà caratterizzare questo avvio di legislatura - ha detto Alessandro Fermi- ed è per questo motivo che ritengo importante dedicare la prima seduta di Consiglio regionale, dopo quelle previste dagli adempimenti statutari, proprio al tema dell`autonomia. Un`occasione importante per fare il punto sullo stato di attuazione del percorso e per condividere e concordare i prossimi passaggi che ci attendono, che dovranno essere finalizzati al raggiungimento dell`obiettivo".

Il dibattito prenderà spunto dalla Risoluzione approvata lo scorso 7 novembre dal Consiglio regionale e dal successivo accordo preliminare siglato a Roma con il governo nazionale lo scorso 28 febbraio. La seduta avrà inizio alle ore 10, con conclusione prevista entro le ore 14. In avvio dei lavori prevista l`integrazione della Giunta delle elezioni, di cui sarà chiamato a far parte anche Michele Usuelli (+Europa) subentrato nell`ultima seduta al dimissionario Giorgio Gori.