Gelmini: da Fi opposizione senza sconti, ma in interesse Paese

Roma, 11 mag. - "Forza Italia non voterà la fiducia al governo Movimento 5 stelle-Lega, faremo opposizione in modo responsabile come abbiamo sempre fatto nella nostra storia, ma senza sconti per nessuno. Valuteremo di volta in volta i provvedimenti che questo governo porterà in Parlamento, e agiremo esclusivamente nell'interesse del Paese: dalla parte delle imprese, delle famiglie, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Saremo una sentinella permanente per assicurarci che le istanze degli elettori che hanno votato il centrodestra unito siano rispettate e almeno in parte accolte", conclude.