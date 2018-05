Toti: no ostilità preconcetta, decidiamo voto su base programma

Roma, 11 mag. - "Benevolenza significa che non ci sarà ostilità preconcetta nei confronti di un nostro alleato che è la Lega. Critica vuol dire che valuteremo il lavoro di queste ore dei due partiti". Lo ha detto il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti (FI), a Corriere.it.

"Questo governo - ha spiegato - non è quello che è uscito dalle urne ma, per non tornare alle urne a luglio con pinne e maschera che mi pare una cosa grottesca, abbiamo detto: provateci. Questo non vuol dire che siamo d'accordo con questo governo. I 5 stelle sono lontani culturalmente e politicamente da noi".

"Lunedì vedremo cosa è venuto fuori, valuteremo e poi ci sarà una decisione; giudicheremo il romanzo una volta che lo scrittore lo avrà partorito".