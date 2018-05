Casa Bianca dà il via a task force sull'intelligenza artificiale

New York, 11 mag. - La Casa Bianca ha annunciato la formazione di una task force per esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale. La decisione è arrivata dopo l'incontro di ieri tra il presidente americano, Donald Trump, e alcuni esperti del settore, tra cui colossi tech come Google, Amazon e Facebook. L'amministrazione tuttavia non ha specificato i dettagli di quali saranno i compiti del nuovo gruppo di ricerca. I suo nome è Select Committee on Artificial Intelligence.

L'annuncio è stato fatto da Michael Kratsios, che guida i programmi tecnologici alla Casa Bianca: ha sottolineato come l'amministrazione Trump sta presentando un piano per aumentare il numero di studenti che lavorano nel settore dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti stanno già facendo importanti investimenti in questo campo: secondo il Washington Post la Casa Bianca stima che il governo abbia speso 2 miliardi di dollari nel 2017, più una somma non rivelata per programmi segreti militari o di intelligence.