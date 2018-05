Governo, Schifani (Fi): astensione? Vogliamo avere mani libere

Roma, 11 mag. - "Da cittadino italiano non posso che sperare che facciano bene nell'interesse degli elettori. Detto questo, noi stiamo alla finestra a verificare ogni giorno quello che succederà. Che vi fosse un asse forte Di Maio-Salvini, al di là delle dichiarazioni fatte al Quirinale e poi contraddette un attimo dopo su Facebook, era sotto gli occhi di tutti gli osservatori politici. Vi era una volontà di andare al governo per affermare la realizzazione dei propri punti programmatici. Berlusconi e Forza Italia hanno riflettuto a lungo e ci siamo resi conto che si poteva apparire agli occhi degli italiani come quelli che impedivano un governo". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Renato Schifani, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

"Berlusconi - ha aggiunto - ha fatto in modo che possa partire questo governo, che e' chiamato a dare risposte alla luce dei programmi portati avanti in campagna elettorale. Noi ci organizzeremo, c'è un dibattito in Forza Italia sull'atteggiamento da assumere in occasione del voto di fiducia - ha aggiunto -. C'è una linea oltranzista che vorrebbe votare contro la fiducia al governo per evitare qualunque sospetto di ammiccamento nei confronti di un governo che ha dentro i 5 Stelle che non ci hanno voluto e hanno offeso Berlusconi più volte, e chi pensa di non partecipare al voto. Il mio parere dipende anche da chi sara' il Presidente del Consiglio e il programma. Ad oggi personalmente io sarei portato a non partecipare al voto. Nella base parlamentare di FI c'è una maggioranza che vuole prendere le distanze in maniera netta da questo governo. Giorni fa girava la battuta sull'astensione benevola, ma non esiste un'astensione benevola. L'astensione significa mani libere e noi vogliamo avere le mani libere".