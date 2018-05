Governo, Picchi (Lega): noi con Usa, Nato e Israele -2

Roma, 11 mag. - Quanto alla Russia il deputato spiega: "Se avessi una squadra di calcio vorrei avere Cristiano Ronaldo dalla mia parte del campo e non contro. La Russia non deve per forza giocare nel mio campo, ma sicuramente non deve giocare in quello opposto". E sulle sanzioni a Mosca: "Questo tema sarà un punto dirimente del contratto di governo con i Cinque Stelle. Noi siamo contrari e vogliamo sollevare il problema all'interno del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue. Chiederemo una verifica dell'efficacia di queste sanzioni nel dissuadere i russi da determinati comportamenti".

Riguardo ai vincoli europei il leghista commenta: "Non ci impicchiamo a un vincolo europeo come non diciamo a priori di non volerlo rispettare. Se devo dare altri soldi al fondo salva Stati togliendoli altrove sforo i vincoli europei. Se è necessario sforare per sostenere l'occupazione lo faremo volentieri, se è per dare gli assegni di sussistenza un po' meno". Continua: "Poi vogliamo applicare un po' di austerity anche in Europa. Non è accettabile che Bruxelles spanda e spenda e poi chieda rigore all'Italia". Lo scopo è "costruire una posizione terza che ottenga una maggioranza dei Paesi al di fuori dell'asse Merkel-Macron"