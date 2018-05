Governo, Picchi (Lega): noi con Usa, Nato e Israele

Roma, 11 mag. - "Noi non abbiamo dubbi. Siamo nell'Alleanza Atlantica senza se e senza ma". Lo conferma Guglielmo Picchi, deputato della Lega e consigliere per la politica estera di Matteo Salvini, in un'intervista a Formiche.net. E sull'uscita di Trump dall'accordo sul nucleare iraniano: "Siamo stati informati sia da Israele che dall'amministrazione americana che ci sono state moltissime violazioni di questo accordo e che non funziona così bene come ci vogliono raccontare". "Conoscendo la politica di Trump e come ha funzionato bene con la Corea del Nord a dispetto delle critiche, ritengo possibile che il suo sia stato uno scatto molto più avveduto di quanto credano i partner europei".

Su Israele Picchi commenta: "Israele va difesa perché è il baluardo dell'Occidente in un mondo dove la democrazia, la libertà religiosa e i diritti umani sono sempre meno presenti. Non c'è teocrazia né interessi economici che ci possano far rinnegare i nostri valori. Troveremo il modo per rimanere vicini alla comunità internazionale e per non far soffrire le nostre aziende in Iran".

