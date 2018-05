Il rischio degli Usa in Iraq: i vecchi nemici sono ora... -2

New York, 11 mag. - Per molti di questi ex miliziani, le forze statunitensi devono restare. "Tutti abbiamo fatto degli errori, gli americani e anche noi" ha commentato Hadi al-Ameri, leader dell'Organizzazione Badr, la più grande tra le milizie sciite che ha partecipato alla lotta contro l'Isis e capo dell'alleanza politica degli ex membri, conosciuta come Fatah. "Abbiamo bisogno del loro aiuto".

Il voto di sabato dirà molto sul futuro dei soldati statunitensi in Iraq: dovesse vincere Fatah, di cui fa parte anche il ministro dell'Interno, o l'attuale primo ministro, Haider al-Abadi, la partnership militare tra i due Paesi andrà avanti. Gli analisti politici locali, però, credono che il precedente primo ministro, Nuri al-Maliki, che domandò il ritiro delle truppe statunitensi nel 2011 ed è ancora strettamente legato all'Iran, possa avere un ruolo nel fermare la crescente influenza statunitense nel Paese, combattuta da Teheran.

Negli Stati Uniti, non tutti sono d'accordo con questa collaborazione. "È una follia" ha detto Michael Pregent, ufficiale dell'intelligence militare in pensione, con un passato in Iraq. "Gli americani ora siedono con un vice di Qassim Suleimani", il leader delle Guardie della rivoluzione islamica, considerata un'organizzazione terroristica dal governo degli Stati Uniti, da cui questi ex miliziani iracheni venivano addestrati, finanziati e armati.

La scorsa settimana, gli Stati Unii hanno annunciato la chiusura del comando per le forze di terra in Iraq, attivo dal 2014. Questa mossa dovrebbe portare alla riduzione del numero di soldati nel Paese, che sono attualmente circa cinquemila; durante il massimo sforzo, nel 2007, la presenza statunitense era di circa 170.000 soldati.