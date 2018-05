Draghi: servirebbe copertura pubblica sul fondo anticrisi banche

Roma, 11 mag. - Il Fondo anticrisi delle banche europee, il "Single Resolution Fund" alimentato da esse stesse, potrebbe non bastare durante una grave crisi. "Questo è il motivo per cui in tutte le altre grandi giurisdizioni, come Usa, Gb e Giappone, i fondi di risoluzione sono appoggiati e garantiti dall'autorità pubblica". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, nel suo intervento al congresso sullo Stato dell'Ue a Firenze.

"L'obiettovo di questa copertura non è salvare le banche: qualunque somma prestata va ripagata dal settore privato nel tempo. Piuttosto l'obiettivo è creare la fiducia sul fatto che il sistema di risoluzione può sempre essere efficacemente attivato, cosa che ha un effetto stabilizzante e evita che le banche vengano travolte dalle difficoltà".