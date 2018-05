Amazon lancia a Milano servizio di consegna in giornata

Milano, 11 mag. - Amazon lancia a Milano e hinterland un nuovo servizio di consegna in giornata. Si tratta di Consegna Oggi, valido per oltre un milione di prodotti, che per gli abbonati Amazon Prime non avrà costi aggiuntivi oltre a quelli dell'abbonamento. Nella pratica dal lunedì al venerdì effettuando alla mattina un ordine dal valore di almeno 29 euro il cliente può ricevere la consegna tra le 18.30 e le 21:30 del giorno stesso. Al di sotto di tale valore minimo l'opzione di consegna in giornata costa 6,99 euro a ordine. Per i clienti non Prime, la consegna in giornata costa 8,99 euro a ordine.

Sono disponibili, tra l'altro, prodotti di elettronica, giocattoli, libri, videogiochi, prodotti per la casa e la cucina e prodotti per la cura della persona.

"Oggi siamo entusiasti di rendere Prime ancora più veloce, offrendo ai clienti la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, oltre ai tanti vantaggi inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie Tv o l'archiviazione di foto con Prime Foto, tutti senza costi aggiuntivi", ha commentato in una nota Lou Santini, Director Eu Prime di Amazon.