Gruppo cooperativo Iccrea, Magagni: una immensa opportunità

Roma, 11 mag. - La costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo è una immensa opportunità per il nostro sistema e per le singole Banche di Credito Cooperativo in quanto forza patrimoniale, garanzie incrociate, sviluppo delle quote di mercato e innovazione saranno i pilastri del nuovo Gruppo nato per e in funzione delle Bcc aderenti, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo nell'economia reale e nella economia italiana". Lo ha detto Giulio Magagni, presidente di Iccrea Banca al termine dell'assemblea dei soci.

"Il nostro - ha proseguito Magagni - è un Gruppo che dovrà dare valore non solo alle imprese e alle famiglie, in quanto protagoniste dei territori in cui le Bcc operano, ma anche e soprattutto ai soci di ogni Banca di Credito Cooperativo"