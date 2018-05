Migranti, Casini: ottimo lavoro Minniti

Roma, 11 mag. - "Che gli immigrati irregolari vadano tutti rimpatriati è un'ovvietà. Sono d'accordo anch'io che non ho fatto il contratto di governo e che non lo firmerò. Ma come si fa? Non è che chi sbarca a Lampedusa solitamente fornisce le generalità giuste, né mostra la propria carta d' identità: per cui come si fa a espellere qualcuno senza conoscere il paese di provenienza? Quindi, la teoria dei rimpatri è difficilmente non condivisibile, tuttavia la pratica è quella con cui si è trovato a fare i conti Minniti che, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro ed è stato uno dei migliori ministri dell'Interno che questo Paese abbia mai avuto. Adesso vediamo cosa riusciranno a fare i suoi successori". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini durante la trasmissione di La7 "L'aria che tira".