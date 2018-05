Draghi: all'eurozona serve strumento di bilancio supplementare -2

Roma, 11 mag. - Le politiche di bilancio sane sono cruciali per proteggere i Paesi dalle pressioni dei mercati "ma come ha dimostrato la crisi - ha detto Draghi - possono non essere sufficenti. I mercati tendono ad essere prociclici e possono penalizzare gli Stati emittenti sovrani che vengono percepiti come vulnerabili, oltre e più di quanto potrebbe servire per ripristinare un percorso di bilancio sostenibile".

"Questo crea la necessità di una qualche forma di funzione di stabilizzazione comune, che prevenga ai Paesi dal divergere troppo durante le crisi - ha detto - e che è stata già riconosciuta con la creazione di due meccanismi per scongiurare gli squilibri". Uno è lo scudo antispread della stessa Bce, l'Omt (strumento mai attivato) e l'altro è il fondo anticrisi Esm. Ma appunto servirebbe "uno strumento fiscale supplementare".

Secondo Draghi "il nostro compito, come policymaker, è quello di riportare la fiducia e di affrontare le aree della nostra Unione che tutti quanti sappiamo essere incomplete".