Ilva, Calenda a Barbagallo: nella proposta non previsti esuberi

Roma, 11 mag. - "Barbagallo evidentemente non ha letto la proposta di accordo del Governo. Lo ripeto: non solo non sono previsti esuberi ma a tutti i lavoratori è garantito un posto a tempo indeterminato con le stesse condizioni retributive e normative attuali". Lo dichiara il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in risposta al segretario generale della Uil.

Il Governo è intervenuto dopo 32 incontri infruttuosi tra impresa e sindacati perché Ilva sta esaurendo la cassa e i cittadini italiani l`hanno già supportata con 900 milioni di euro. Andare avanti all`infinito non facendo mai un passo avanti non si può. Ne si può pensare che, come il caso Alitalia che Barbagallo conosce bene, il conto lo paghino sempre i cittadini. Liberi i sindacati di non firmare ma importante dare informazioni corrette ai lavoratori", conclude Calenda.