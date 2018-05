Carige, Soro: entro il 2018 lanceremo 3 nuovi bond per 1,3 mld

Genova, 11 mag. - "Il piano di funding per quest'anno è focalizzato su tre strumenti principali: il subordinato di cui avevamo parlato da 300/350 milioni che riprenderemo in esame nelle prossime settimane, un bond senior da 500 milioni che vorremmo portare sul mercato auspicabilmente entro settembre e poi abbiamo in programma un cover bond da 500 milioni, anch'esso da completare entro l'anno". Lo ha annunciato il cfo di Banca Carige, Andrea Soro, dopo il rinvio deciso lo scorso marzo per un bond subordinato da circa 300 milioni di euro.