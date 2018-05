Governo, De Poli (Udc): nostra priorità è autonomia Veneto

Roma, 11 mag. - "Il nostro auspicio è che il tema dell`autonomia su cui hanno votato milioni di veneti venga non solo portato avanti ma soprattutto concluso dal Governo che nascerà. Si tratta di una battaglia che non ha colore politico e, per quello che ci riguarda, saremo in Parlamento un giorno sì e l`altro pure per ribadire che c`è un referendum votato dai cittadini Veneti che va tradotto concretamente portando a casa tutte e le 23 competenze previste". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.