Pizzul(Pd): in Lombardia segni di possibile maggioranza Lega-M5s

Milano, 11 mag. - Per il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, la scelta del Pirellone come sede del vertice di domani tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio sul "contratto di Governo" è "un gesto simbolicamente importante che prelude forse a un avvicinamento del Movimento 5 Stelle alla maggioranza lombarda, o magari, addirittura, a un cambiamento della stessa".

Lo ha scritto in una nota nella quale sottolinea che questo avverrebbe "in barba alle rassicuranti dichiarazioni di diversi esponenti di Forza Italia nei giorni scorsi. D'altronde abbiamo già assistito a diversi segnali di insofferenza nella maggioranza per le scelte sulle commissioni consiliari. Vedremo a questo punto quali conseguenze comporterà la scelta di programmare questo incontro proprio al Pirellone. Una cosa è certa: da oggi l'unica vera opposizione in Regione Lombardia è quella di centrosinistra".