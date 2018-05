Iran in pressing diplomatico per salvare l'accordo sul nucleare -3

Roma, 11 mag. -

Il presidente Vladimir Putin è comunque attivissimo nei contatti centrati sulla questione dell'accordo con l'Iran da "preservare". Il presidente russo ha discusso oggi con la cancelliera tedesca Angela Merkel "la situazione riguardo il JCPOA (acronimo inglese tratto dalla dicitura ufficiale dell'intesa) dopo il ritiro unilaterale Usa, sottolineando l'importanza essenziale di preservarlo, dal punto di vista della sicurezza e internazionale e regionale", si legge in un comunicato emesso dal Cremlino dopo una conversazione tra i due leader. Putin ha parlato poi ieri con il collega turco Recep Tayyip Erdogan, convenendo che "la decisione americana riguardo l'accordo nucleare è errata" e che l'accordo in questione "costituisca un successo diplomatico e vada conservato".

Un quadro di grande attività diplomatica, volto anche a fare pressioni su Donald Trump, che ha sì denunciato l'accordo, ma che potrebbe cambiare le carte nel corso dei quasi due mesi a disposizione del Congresso per decidere quali sanzioni imporre all'Iran e come.

"Spero di poter fare un accordo con loro, un buon accordo, un accordo onesto - buono per loro, migliore per loro", ha dichiarato ieri sera il presidente americano, "ma non possiamo permettere che abbiano l'arma atomica. Dobbiamo essere in grado di andare nei siti e controllarli, dobbiao essere in grado di entrare nelle loro basi militari e verificare che non stanno barando". Un'apertura, per quanto vaga, a una possibile nuova fase negoziale.