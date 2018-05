Iran in pressing diplomatico per salvare l'accordo sul nucleare -2

Roma, 11 mag. -

Per ora Teheran, alleata in Siria del regime di Bahsr al Assad, ha replicato solo con le parole. Il ministero degli Esteri ha condannato stamane "con fermezza" i "ripetuti attacchi sinisti del regime israeliano in Siria, accusando lo Stato ebraico di averli lanciati "con pretesti inventati". E sottolineando di non volere "nuove tensioni" nella regione.

Oggi sulla frontiera israelo-siriana regnava la calma, anche se le forze israeliane nel Nord del Paese sono in stato di massima allerta e stessa cosa dall'altra parte della frontiera per le forze siriane, iraniane e di Hezbollah. Secondo molti analisti, Teheran si trova a cercare di bilanciare tra volontà di mostrare fermezza nei confronti di Usa e Israele e necessità di mantenere il sostegno degli europei. "L'amministrazione Rohani ha tutto l'interesse a salvare il salvabile in questo accordo (sul nucleare), parlando con l'Europa, con i russi e i cinesi e dunque a cercare di contenere più o meno l'escalation in Siria e di non spingersi troppo in là con le reazioni", sintetizza Karim Emile Bitar, direttore di ricerca all'Istituto delle Relazioni internazionali e strategiche di Parigi.

La Russia, che ha relazioni strette sia con l'Iran che con Israele, tenta di porsi come mediatore per evitare che le cose sfuggano di mano. E se ufficialmente l'alleanza con Teheran in Siria è più solida che mai, è difficile pensare che lo Stato ebraico non abbia cercato - e ottenuto - il nulla osta di Mosca per i raid lanciati ieri prima dell'alba. (Segue)