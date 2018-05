Iran in pressing diplomatico per salvare l'accordo sul nucleare

Roma, 11 mag. - Il ministro degli esteri iraniano Mohammed Javad Zarif lancia domani un tour diplomatico a tappe serrate per tentare di salvare l'accordo sul programma nucleare del suo Paese dopo il ritiro degli Stati Uniti. Zarif sarà a Pechino, Mosca e martedì a Bruxelles per discutere l'accordo siglato nel 2015 dopo un estenuante negoziato con le potenze mondiali, un'intesa tanto voluta dall'allora presidente americano Barack Obama quanto osteggiato dal suo successore, Donald Trump, che ieri ha detto di "sperare" in un nuovo accordo con Teheran. Il capo della diplomazia iraniana farà tappa, in sostanza, nelle capitali che difendono quell'intesa e che oggi vorrebbero preservarla, pur temendo le conseguenze del prossimo ripristino delle sanzioni americane. E sarà a colloquio con cinesi, russi ed europei nel momento in cui l'escalation militare senza precedenti tra iran e Israele in Siria fa temere scenari devastanti, non solo a livello regionale.

Oggi nel centro di Teheran, dopo la preghiera musulmana del venerdì, migliaia di iraniani hanno manifestato contro gli Usa, bruciano bandiere americane e lanciando slogan anti-israeliani. Ieri, lo Stato ebraico ha condotto decine di raid aerei contro "obiettivi iraniani" in Siria, sostenendo di dover reagire a lanci di razzi "iraniani" partiti dal versante siriano del Golan. Oggi, dalla parte del Golan occupata da Israele, il ministro della Difesa Avigdor Liebarman, ha esortato Damasco a "buttare fuori" gli iraniani. (Segue)