Usa-Nato, incontro Trump-Stoltenberg il 17 maggio alla Casa Bianca

New York, 11 mag. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accoglierà alla Casa Bianca il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il 17 maggio. Lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che l'incontro "riaffermerà l'impegno degli Stati Uniti verso l'Alleanza. I due leader discuteranno del prossimo summit della Nato di luglio ed esamineranno i progressi sulle priorità degli Stati Uniti per la Nato, come il bisogno di una condivisione più giusta del peso [economico] e il ruolo della Nato nella lotta internazionale contro il terrorismo".