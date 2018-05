Draghi ricorda lo spread Btp-Bund a 500 punti base nel 2012

Roma, 11 mag. - Cinquecento punti base: è il livello toccato dallo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi nelle fasi più tese della crisi dell'eurozona nel 2012 e ad evocare questo livello è stato colui che viene ritenuto il principale protagonista dell'uscita dalla crisi, il presidente della Bce, Mario Draghi, nel suo intervento al congresso sullo Stato dell'Unione europea, a Firenze.

"Temendo la ridenominazione in valute più deboli, gli investitori vendevano titoli di debito pubblici e privati, allargando ulteriormente gli spread e esacerbando gli squilibri nelle economie vulnerabili. Nel 2012 - ha ricordato Draghi - gli spread rispetto ai titoli pubblici decennali tedeschi toccarono 500 punti base in Italia e 600 punti base in Spagna, con livelli anche più elevati in Grecia, Portogallo e Irlanda".