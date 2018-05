Carige, Fiorentino: porte aperte a Amissima dopo contenzioso

Genova, 11 mag. - "Io sono uno di quelli che non andrebbero mai a giudizio e quindi la porta aperta per una discussione con Amissima la lascio sempre come la soluzione migliore". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Carige, Paolo Fiorentino, parlando della compagnia che aveva rilevato le assicurazioni dell'istituto di credito genovese e che lo scorso 7 maggio si è vista riconoscere dal collegio arbitrale di Milano la validità e l'efficacia dell'accordo di distribuzione sottoscritto al momento della cessione.

"Dopodiché -ha sottolineato l'ad di Carige- in queste circostanze ci deve essere una scintilla che deve partire. E la scintilla sulla quale io personalmente sto lavorando -ha spiegato Fiorentino- è la performance commerciale, perché ritengo che questo sia il modo che può ricondurre sia la banca che Amissima a ragionamenti che siano in qualche modo convergenti verso un rapporto che secondo noi gioverebbe a entrambe le parti".

Per quanto riguarda il contenzioso, l'ad di Carige ha sottolineato che "non ha alterato gli ottimi rapporti commerciali". Nei giorni scorsi il gruppo Amissima si era detto speranzoso di poter continuare a lavorare con il nuovo management di Banca Carige con rinnovata energia.