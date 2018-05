Iran, Mogherini: ci sono comportamenti da bulli, serve compromesso

Firenze, 11 mag. - Sull'accordo sul nucleare con l'Iran "oggi si hanno comportamenti da bulli, andando a distruggere quello che si è costruito da tempo. Dobbiamo dedicare tutte le energie a distruggere il vecchio ma anche a costruire il nuovo. Le soluzioni si trovano solo nell'arte del compromesso, dove entrambe le parti vincono". Lo ha detto Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la sicurezza, intervenendo oggi a Firenze ai lavori della seconda giornata di "The State of the Union".