Draghi: all'eurozona senre strumento di bilancio supplementare

Roma, 11 mag. - Anche se non è politicamente né tecnicamente facile l'area euro deve dotarsi "di uno strumento di bilancio supplementare, per garantire la convergenza durante le fasi di shock senza dover sovraccaricare la politica monetaria". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo al convegno dello European University Institute a Firenze.

Uno strumento simile "fornirebbe una ulteriore leva di stabilizzazione, rafforzano così la fiducia nelle politiche nazionali". Non è però semplice perché sarebbe uno strumento che andrebbe a bilanciare debolezze che si dovrebbero affrontare su scala nazionale. Non è semplice da conciliare con i trattati europei, ha riconosciuto Draghi. E "non è certamente politicamente semplice".