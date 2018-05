Aeroporti, Mit: investimenti 4mld Enac frutto buon lavoro svolto -2

Roma, 11 mag. - "Sulla costituzione delle reti aeroportuali ci avevamo visto lungo: permettono di creare un sistema di infrastrutture più organico favorendo gli investimenti privati e incentivando la collaborazione tra i vari scali. Si tratta di un fattore importante per lo sviluppo delle attività imprenditoriali nei territori interessati dagli scali", sottolinea Nencini. "Se prendiamo i casi di Firenze e Pisa ci rendiamo conto di come questo si traduca in numeri reali: entrambi gli scali hanno registrato un significativo aumento del numero di passeggeri e, Pisa in particolare, anche delle tonnellate di cargo transitate per lo scalo", dice il viceministro.

Dei 106 milioni stanziati per l`aeroporto di Firenze tra il 2015 e il 2018, nel 2017 sullo scalo fiorentino sono stati realizzati investimenti per 10,1 milioni di euro, destinati principalmente ad opere di ottimizzazione ed adeguamento dell`aerostazione passeggeri, mentre a Pisa, sempre nel 2017, sono state realizzate opere per 5,2 milioni di euro su un totale di 63 milioni previsti per il quadriennio 2015-18.