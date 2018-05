Aeroporti, Mit: investimenti 4mld Enac frutto buon lavoro svolto

Roma, 11 mag. - "Gli investimenti di Enac per lo sviluppo di una rete aeroportuale efficiente e strategica rappresentano il frutto di una visione per il futuro del nostro Paese: sono numeri importanti che nascono da uno studio congiunto fra il Mit e l`Ente e che rendono onore all`impegno profuso in questi anni per rilanciare le infrastrutture dell`Italia". Lo afferma il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, a proposito dell'ultimo report pubblicato da Enac (Ente nazionale per l`aviazione civile) che descrive nel dettaglio il piano di investimenti per lo sviluppo aeroportuale: si tratta di oltre 4 miliardi di euro tra il 2015 e il 2021.

A fronte degli investimenti non mancano i riscontri positivi sia dal punto di vista del miglioramento del servizio per i passeggeri che dell`incremento del traffico: la percentuale di ritardo per quanto attiene la rete nazionale, è passata dal 2,3% del primo quadrimestre 2017 allo 0,8% del primo quadrimestre 2018, fa sapere Enac. (Segue)