Iran, Mogherini: l'accordo reggerà, Ue farà tutto per preservarlo

Roma, 11 mag. - L'accordo sul nuclerare con l'Iran reggerà e l'Unione europea intende fare tutto il possibile per preservarlo. Lo ha affermato l'alta rappresentante per la politica estera della Commissione europea, Federica Mogherini, intervenendo al convegno sullo stato dell'Unione a Firenze. "Ritengo che come europei abbiamo una responsabilità e un compito - ha detto -: fare tutto quel che possiamo, e possiamo fare tanto, per preservare l'accordo sul nucleare con l'Iran".

Secondo Mogherini "non è un accordo bilaterale" e nessun Paese (salvo lo stesso Iran) da solo può sfasciarlo. "Lo vediamo in questi giorni", dopo l'uscita dall'accordo degli Usa decisa dall'amministrazione Trump: "la reazione della comunità internazionale è stata quasi unanime quella di mantenerlo".

"Noi europei vogliamo mantenere gli impegni e aiutare altri a farlo. Quelli che amano e quelli che non hanno mai amato questo accordo concordano sul fatto che se non ci fosse i pericoli sarebbero enormi e disastrosi. Il mio impegno è questo, a nome dell'Ue, mantenere l'accordo con l'Iran". E alla domanda sul se pensi che reggerà "sì - ha risposto - non dico che sia facile, sarà difficile ma la nostra determinazione è salvarlo".